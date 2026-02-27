Nocera Inferiore torna il Mercato della Terra di Slow Food

A Nocera Inferiore riprende il Mercato della Terra, l'iniziativa promossa da Slow Food Agro Nocerino Sarnese. L’evento si svolge nel centro della città e coinvolge produttori locali che vendono prodotti alimentari e artigianali. La manifestazione, dedicata alla promozione di filiere corte, si tiene regolarmente e mira a favorire il contatto diretto tra produttori e consumatori.

A Nocera Inferiore torna il Mercato della Terra, l'iniziativa promossa da Slow Food Agro Nocerino Sarnese. L'evento è previsto per sabato 28 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso gli spazi di Piazza Amendola. Durante la mattinata il pubblico avrà la possibilità di acquistare direttamente i prodotti esposti. Il programma della manifestazione prevede inoltre, alle ore 11:30, un laboratorio dedicato alla conoscenza e all'assaggio dell'olio extravergine di oliva, curato e condotto dal maestro assaggiatore Marco Contursi. L'ingresso all'iniziativa è gratuito per tutti i visitatori.