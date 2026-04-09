Torino spaccio sotto la Mole | 5 arresti per 176 vendite di droga

A Torino, nel quartiere Santa Giulia, cinque giovani tra i 20 e i 30 anni sono stati fermati dai carabinieri con l’accusa di spaccio di droga. Durante le operazioni sono state sequestrate diverse dosi e sono state effettuate circa 176 vendite. Le forze dell’ordine hanno portato a termine gli arresti in un’area centrale della città, dove si svolgeva l’attività di distribuzione.

Cinque giovani tra i 20 e i 30 anni sono stati arrestati dai carabinieri nel quartiere Santa Giulia a Torino per spaccio di stupefacenti in una zona centrale della città. L’operazione ha l’esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere firmata dal Gip del Tribunale di Torino. I soggetti agivano in un’area molto frequentata, situata non lontano dalla Mole Antonelliana. Questa azione rappresenta il seguito di un intervento avvenuto a marzo 2025, durante il quale erano state applicate 12 misure cautelari. Le nuove indagini hanno concentrato l’attenzione su ciò che è accaduto principalmente nel mese di novembre 2025. La rete dello spaccio tra centro città e aree sensibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, spaccio sotto la Mole: 5 arresti per 176 vendite di droga Circolavano con contanti e droga nascosta nei pantaloncini sotto i calzoni ad Arezzo, due arresti per spaccioDue cittadini stranieri sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti nel centro di Arezzo, all’interno delle cosiddette zone rosse... Spaccio di droga a Torino Vanchiglia anche sotto gli occhi di famiglie con bambini: cinque arrestatiA inizio aprile 2026 i carabinieri della stazione Po Vanchiglia hanno arrestato cinque giovani stranieri, tutti tra i venti e trent’anni, accusati di... Temi più discussi: Spaccio sotto controllo: la polizia blocca tre pusher a Torino; Santa Giulia, piazza di spaccio sotto gli occhi dei bambini: 5 arresti. VIDEO; Spaccio di droga a Torino Vanchiglia anche sotto gli occhi di famiglie con bambini: cinque arrestati; Torino, spaccio davanti alle scuole e alla parrocchia: il video. Santa Giulia, piazza di spaccio sotto gli occhi dei bambini: 5 arresti. VIDEOUn rumeno, un malese, due senegalesi e un gabonese. Documentate 176 cessioni di hashish e marijuana. Evoluzione di un'altra operazione nel 2025 ... rainews.it Torino, spaccio davanti alle scuole e alla parrocchia: il videoCinque presunti spacciatori, tra i 20 e i 30 anni, sono stati arrestati dai carabinieri perché spacciavano droga vicino alle scuole, in pieno centro a Torino, a due passi dalla Mole Antonelliana. I mi ... virgilio.it Castello di Pralormo Messer Tulipano Torino Bellissima giornata e tripudio di colori - facebook.com facebook Alle Molinette di Torino presentato il nuovo robot che aiuta a preparate le terapie onco-ematologiche x.com