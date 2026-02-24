Sanremo 2026 flash mob dei giornalisti davanti all' Ariston | 10 anni senza contratto è ora cambiare

Il mancato rinnovo dei contratti ha spinto i giornalisti a organizzare un flash mob davanti all’Ariston, durante l’apertura di Sanremo 2026. La protesta nasce dalla lunga attesa di aggiornamenti contrattuali e dalla crescente insoddisfazione tra i professionisti dell’informazione. Gli operatori si sono radunati per chiedere un cambiamento concreto e maggiore attenzione ai loro diritti. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e deciso, attirando l’attenzione dei presenti.

© Lapresse.it - Sanremo 2026, flash mob dei giornalisti davanti all'Ariston: "10 anni senza contratto, è ora cambiare"

La Fnsi rilancia la mobilitazione dei giornalisti italiani con un flash mob nella giornata di apertura del Festival di Sanremo, davanti al Teatro Ariston. “giornalisti, 10 anni senza contratto è ora di cambiare”, si legge negli striscioni che i giornalisti espongono di fronte al teatro Ariston per protestare contro il mancato rinnovo del contratto collettivo di categoria. La segretaria generale Alessandra Costante dichiara: “Siamo da 10 anni senza contratto, abbiamo un contratto fermo al 2014 e i minimi contrattuali fermi al 2012. Noi stiamo facendo questa protesta, economica, per il rilancio della professione dell’informazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it Sanremo, la protesta dei giornalisti davanti all’Ariston: “10 anni senza contratto, è ora di cambiare”La protesta dei giornalisti davanti all’Ariston nasce dalla mancanza di un contratto stabile da oltre dieci anni. Meloni in conferenza stampa, il flash mob dei giornalisti per il rinnovo contrattoPrima della conferenza stampa di Giorgia Meloni alla Camera, la Federazione Nazionale Stampa Italiana ha organizzato un flash mob dei giornalisti per chiedere il rinnovo dei contratti. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Fnsi, flash mob per il contratto in piazza a Sanremo all'apertura del Festival - FNSI; Rinnovo del contratto, flash mob della Fnsi al Festival di Sanremo; Sanremo, Carlo Conti batte il cinque: Festival 2026 tra prime volte e autocelebrazione; Sanremo 2026, il Festival parte dall’Eni Carpet: i 30 Big sfilano tra fiori, fan e quell’aria da notte prima degli esami: da Arisa a Tommaso Paradiso. Flash mob dei giornalisti a Sanremo: «Aspettiamo il contratto da 10 anni»La protesta della Fnsi davanti all'Ariston, la segretaria Alessandra Costante: «La difesa della democrazia in Italia passa anche dalla difesa del giornalismo» ... video.corriere.it Flash mob dei giornalisti a Sanremo, Costante (Fnsi): «Da 10 anni senza rinnovo del contratto«Chiediamo rispetto per la nostra professione, per il giornalismo, per l’informazione. Sono 10 anni che a questa professione manca il contratto principale firmato con gli editori della Fieg. I nostri ... ilroma.net Evviva Sanremo, evviva il Festival, evviva i fiori ecco la ricetta che vi proponiamo oggi https://www.ultimenotizieflash.com/cucina/primi-piatti/sergio-barzetti-incanta-col-risotto-fiorito-e-fonduta-gialla-ricetta-e-sempre-mezzogiorno - facebook.com facebook