Scontri a Torino dimesso con una prognosi di 20 giorni l' agente preso a martellate | arrestato un presunto aggressore

Un agente della polizia è stato colpito con un martello durante gli scontri di Torino e ora si trova in ospedale. Dopo l’aggressione, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 22 anni, proveniente dalla provincia di Grosseto, ritenuto responsabile. L’agente è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. La premier ha visitato i poliziotti feriti e si è confrontata con loro in un momento di tensione in città.

È stato dimesso dall'ospedale delle Molinette Alessandro Calista, l'agente di polizia 29enne aggredito a calci e martellate ieri a Torino durante il corteo pro Askatasuna. La prognosi è di 20 giorni. Uscito dall'ospedale con una prognosi di 30 giorni anche il collega, che era corso in suo aiuto traendolo in salvo. Nel pomeriggio era stato fermato uno dei suoi presunti aggressori: si tratterebbe di un 22enne di Grosseto, arrestato in flagranza differita. Il giovane agente, nel corso delle proteste in solidarietà ad Askatasuna di sabato 31 gennaio, è stato accerchiato ed è stato preso a calci, pugni e martellate da un gruppetto di manifestanti.

