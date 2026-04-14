Nel nuovo numero di Topolino, il 3673, i lettori vengono introdotti in una storia ispirata al Mago di Oz. La saga, composta da tre parti, è stata realizzata dagli autori Artibani e Mottura. La narrazione si sviluppa attraverso un viaggio nel Meraviglioso Mondo di Oz, portando avanti una trama che si collega a questa celebre ambientazione.

Su Topolino 3673 debutta la nuova saga in tre parti ispirata al Mago di Oz, firmata da Artibani e Mottura. In edicola dal 15 aprile. Il viaggio oltre l’arcobaleno prende il via su Topolino 3673, in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 15 aprile. Il nuovo numero del settimanale ospita infatti il primo capitolo di “Il meraviglioso mago di Oz”, una grande avventura in tre parti ispirata al celebre romanzo di L. Frank Baum. A firmare la storia è il duo composto da Francesco Artibani ai testi e Paolo Mottura ai disegni, autore anche della splendida cover che guida i lettori lungo la leggendaria Strada di Mattoni Gialli. Protagonista è Minni, che reinterpreta Dorothy in un racconto ricco di emozione, meraviglia e simbolismi, accompagnata da compagni di viaggio che incarnano coraggio, amicizia e ricerca della propria identità.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Topolino 3673 porta i lettori nel Meraviglioso Mondo di Oz

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