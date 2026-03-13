Toni ha commentato il finale di stagione dell’Inter, affermando che la squadra di Chivu è la più forte e che il Milan può solo aggiungere un po’ di pepe alla competizione. Ha anche elogiato Pio Esposito, definendolo un attaccante vecchio stile. Il suo intervento si concentra sul rendimento dei nerazzurri e sulla figura del centravanti.

Inter News 24 Toni analizza il finale di stagione dei nerazzurri, sottolineando la superiorità tecnica della squadra di Chivu e lodando Pio Esposito. In occasione del World Legends Padel Tour 2026, l’ex attaccante e campione del mondo Luca Toni ha parlato a TMW della lotta scudetto. Per il celebre bomber di Fiorentina e Bayern Monaco, i nerazzurri restano i favoriti assoluti rispetto alla Juventus di Massimiliano Allegri, tecnico esperto che però ha perso troppi punti contro le piccole. Secondo Toni, solo il Milan può provare a impensierire la capolista, sebbene l’ Inter vanti un organico più completo. Un elogio particolare è andato a Pio Esposito, giovane attaccante fisico che sta crescendo grazie ai consigli di Lautaro Martinez, capitano e trascinatore argentino, e Marcus Thuram, dinamico centravanti francese. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Toni incorona l’Inter: «È la più forte, il Milan può solo mettere pepe. Pio Esposito centravanti vecchio stile»

Articoli correlati

Toni: “Milan? Può mettere del pepe a questo finale di stagione” | VideoToni: “Milan? Può mettere del pepe a questo finale di stagione” | Video Oggi a Milano si svolge il World Legends Padel Tour 2026: le parole di Luca...

Ansia Pio Esposito, lo vogliono anche loro: l’Inter può fare solo una cosaIl giovane centravanti nerazzurro, decisivo con il Lecce, continua ad avere estimatori in Italia ma anche in Premier League È stato il grande eroe...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pio Esposito

Discussioni sull' argomento Cassano senza freni: I 4 anni di Inzaghi all'Inter fallimentari! Chivu rivoluzionerà tutto in estate. Poi avvisa su Esposito; Ancora Vieri: Il percorso di Esposito non lo hanno fatto in tanti. Come Dimarco nessuno. Poi difende...

Milan-Inter, l’ex bomber incorona Esposito: ecco chi vincerà lo scudettoL'ex attaccante esalta Pio esposito e si sbilancia sulla corsa scudetto prima di Milan-Inter di Domenica sera. spaziointer.it

Bobo Vieri dopo Milan-Inter: Pio Esposito è come Toni, con uno come lui non si può arrivare sul fondo e tornare indietroL'ex centravanti analizza il rendimento dell'attaccante nerazzurro, spiegando quale sarebbe la miglior gestione considerando le sue caratteristiche ... msn.com

#Denis: "In Italia bisogna partire da giocatori come Pio #Esposito, che a me piace tantissimo" x.com

Manchester United sun yi tattaunawa kan yiwuwar daukar dan wasan gaba Francesco Pio Esposito. Sai dai kuma Inter Milan ba sa son sayar da dan wasan, domin har yanzu yana da dogon kwangila da kungiyar. Don haka, ana ganin cewa sai an kawo babb - facebook.com facebook