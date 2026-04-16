Dopo sedici mesi di lavori, Palazzo Marino torna a mostrarsi nella sua forma restaurata, grazie a un intervento interamente finanziato da Tod’s. La riqualificazione ha coinvolto il restauro degli esterni e degli interni dell’edificio, riportandolo al suo antico splendore. La decisione di sostenere il progetto ha segnato un cambiamento nel modo in cui il lusso si integra con il patrimonio storico della città.

Sedici mesi di lavori, 7.500 mq recuperati e un’operazione che riapre il dialogo tra imprese e patrimonio pubblico. Palazzo Marino si mostra finalmente nella sua forma restaurata dopo un intervento durato sedici mesi e finanziato interamente dal Tod’s. Il progetto ha riguardato circa 7.500 metri quadrati di superfici tra facciate interne ed esterne, con operazioni di pulitura, consolidamento e protezione, oltre al rifacimento di stuccature e velature nel rispetto dei materiali originari. Il palazzo, progettato nel XVI secolo da Galeazzo Alessi e sede dell’amministrazione comunale dal 1861, rappresenta uno dei punti più riconoscibili della città anche per il suo valore istituzionale.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tod’s restaura Palazzo Marino e ridisegna il ruolo del lusso a Milano

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