Nel corso della nona puntata del Grande Fratello Vip, Marco Berry ha condiviso dettagli sulla sua infanzia, affermando che suo padre non è mai stato presente nella sua vita. Queste dichiarazioni sono state fatte durante un intervento dedicato alle sue figlie, in cui ha descritto il suo ruolo di padre come affettuoso. La conversazione ha suscitato attenzione per la sincerità con cui Berry ha affrontato aspetti personali della sua storia familiare.

Nei giorni scorsi è emerso che non è stata facile l'infanzia di Marco Berry, durante la nona puntata del Grande Fratello Vip parlando delle sue figlie ha detto che è un padre affettuoso. Con loro si è sempre impegnato al massimo e in diretta ha ricevuto una bellissima sorpresa, la figlia Carlotta è entrata nella casa e gli ha detto che è sempre stato presente con lei e con la sorella. La ragazza ha detto che Marco Berry non ha avuto un buon esempio ma con loro è stato il miglior padre che potessero desiderare. Nelle scorse ore il gieffino si è lasciato sfuggire altre toccanti rivelazioni sul suo passato. Durante una chiacchierata con Adriana Volpe il gieffino ha detto che si occupa degli altri nel modo in cui avrebbe voluto che si occupassero di lui.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Toccanti rivelazioni di Marco Berry sulla sua infanzia al GF Vip: “Mio padre non c’è mai stato”

Notizie correlate

“Finocchio” e “Travone”: i commenti omotransfobici di Alessandra Mussolini e Marco Berry al GF VipGli scivoloni linguistici di Alessandra Mussolini e Marco Berry al GF Vip: con “travone” e “finocchi” torna centrale il tema delle parole...

Chi è Marco Berry, concorrente del GF Vip e illusionistaVero nome Marco Marchisio, Marco Berry è uno dei volti più amati e riconoscibili della televisione italiana.

Contenuti utili per approfondire

«A 18 anni si dimenticò del mio compleanno. Mi paragonò a un verme». Marco Berry, ferita sul padre: poi l’abbraccio delle figlie al GF VipMarco Berry è statp tra i protagonisti della nona puntata del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni i riflettori si sono accesi sul suo rapporto con Antonella Elia: tra i due ... ilmessaggero.it

GF Vip, Marco Berry commosso da sopresa figlia Carlotta| Lei: All’inizio ti allontanavo ma ora mi manchiGrande Fratello Vip 2026, Marco Berry commosso da sopresa figlia Carlotta! Lei: All'inizio ti allontanavo ma ora mi manchi ... ilsussidiario.net