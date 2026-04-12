Finocchio e Travone | i commenti omotransfobici di Alessandra Mussolini e Marco Berry al GF Vip

Durante una recente puntata del Grande Fratello Vip, sono stati fatti commenti considerati omotransfobici da parte di alcuni partecipanti. In particolare, sono stati usati termini come

Gli scivoloni linguistici di Alessandra Mussolini e Marco Berry al GF Vip: con “travone” e “finocchi” torna centrale il tema delle parole omotransfobiche che ci si ostina a utilizzare con leggerezza.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, lite infuocata al GF Vip in direttaL’ottava puntata del Grande Fratello Vip si è aperta con uno dei momenti più intensi della serata: il faccia a faccia tra Alessandra Mussolini e...