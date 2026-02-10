Tiziano Ferro al Festival di Sanremo 2026 | Festeggeremo Xdono e le canzoni veloci In futuro vorrei andare in gara

Tiziano Ferro torna sul palco di Sanremo, questa volta come ospite. Il cantante di Latina ha confermato l’evento durante un post di Carlo Conti su Instagram, e si prepara a festeggiare i 25 anni di “Xdono”. Ferro rivela che il suo obiettivo è cantare quelle canzoni veloci e, in futuro, forse tornare a gareggiare. La sua presenza all’Ariston crea già curiosità tra i fan.

Tiziano Ferro sarà ospite del Festival di Sanremo 2026, come ha annunciato Carlo Conti su Instagram. Il cantante di Latina svela a Fanpage, nell'anteprima di un'intervista esclusiva, cosa sta preparando per l'Ariston: "Tutto è nato per celebrare i 25 anni di "Xdono", canzone che non ho mai cantato su quel palco".🔗 Leggi su Fanpage.it

Per Sanremo 2026 si torna a parlare di Tiziano Ferro, confermato come possibile superospite dell’edizione.

