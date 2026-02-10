Tiziano Ferro ospite a Sanremo 2026 | Festeggeremo Xdono e le canzoni veloci In futuro vorrei andare in gara

Tiziano Ferro torna a Sanremo, questa volta come ospite nel 2026. Il cantante di Latina ha annunciato l’evento su Instagram, svelando che si tratterà di una celebrazione speciale per i 25 anni di “Xdono”, una delle sue canzoni più note. Ferro rivela di voler portare sul palco anche le sue canzoni veloci e, in futuro, spera di partecipare in gara. Per ora, l’attesa cresce tra i fan, mentre Ferro si prepara a tornare in scena sul palco dell’Ariston.

Tiziano Ferro sarà ospite del Festival di Sanremo 2026, come ha annunciato Carlo Conti su Instagram. Il cantante di Latina svela a Fanpage, nell'anteprima di un'intervista esclusiva, cosa sta preparando per l'Ariston: "Tutto è nato per celebrare i 25 anni di "Xdono", canzone che non ho mai cantato su quel palco".🔗 Leggi su Fanpage.it

