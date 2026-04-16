Un artista noto per la sua sincerità ha recentemente condiviso pubblicamente un percorso di crescita personale. Ha raccontato di aver sofferto di sentimenti di insicurezza e di sentirsi una persona sbagliata, ma ha anche spiegato di aver iniziato a voler bene a se stesso. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di apertura e autenticità, che lo porta a mettersi a nudo di fronte al pubblico senza timori.

Mettersi a nudo non è semplice, ma Tiziano Ferro è uno dei rari artisti che lo fa, senza risparmiarsi. Un coraggio che hanno in pochi, certamente, frutto di un lungo percorso che lo ha portato a guardarsi dentro, spingendolo a guardare in faccia la sua realtà e abbandonando, una volta e per tutte, la paura. Ferro non si nasconde e non lo ha fatto neanche nell’ultima intervista rilasciata al Venerdì di Repubblica, dove ha parlato senza mezzi termini del suo punto di non ritorno e di come abbia iniziato a volersi bene, anche grazie al prezioso aiuto della psicoterapia. Il punto di non ritorno e il coraggio di chiedere aiuto. Oltre al palco e ai brani che ama scrivere e cantare con la sua voce inconfondibile, Tiziano Ferro ha un’altra passione: la psicologia.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tiziano Ferro: “Mi sentivo una persona sbagliata, poi ho iniziato a volermi bene”

Giorgia e Tiziano Ferro - SuperStar - Backstage - 02 Aprile 2026

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