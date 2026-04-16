Tiziano Ferro a cuore aperto | la sofferenza e l’analisi Poi la paternità e il rapporto con i figli
Il cantante ha deciso di condividere il percorso di cambiamento che lo ha portato a smettere di sopportare una vita difficile, ricorrendo anche alla psicoterapia. Ha parlato apertamente delle sue sofferenze e del lavoro su sé stesso, arrivando a parlare di come la paternità e il rapporto con i figli abbiano influenzato il suo percorso. La sua scelta di raccontarsi rappresenta un momento di apertura personale e di sincerità pubblica.
Tiziano Ferro ha trovato il coraggio di dire basta a una vita che lo stava trascinando giù e ha imparato a volersi bene, scegliendo la psicoterapia. Lo racconta nell'intervista di copertina sul Venerdì, questa settimana eccezionalmente in edicola con Repubblica giovedì 16, in un dialogo molto.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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