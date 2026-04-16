Tiziano Ferro a cuore aperto | la sofferenza e l’analisi Poi la paternità e il rapporto con i figli

Il cantante ha deciso di condividere il percorso di cambiamento che lo ha portato a smettere di sopportare una vita difficile, ricorrendo anche alla psicoterapia. Ha parlato apertamente delle sue sofferenze e del lavoro su sé stesso, arrivando a parlare di come la paternità e il rapporto con i figli abbiano influenzato il suo percorso. La sua scelta di raccontarsi rappresenta un momento di apertura personale e di sincerità pubblica.