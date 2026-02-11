Tiziano Ferro | Canto l'incomprensione con mia madre ma la porta è aperta Obbligato negli Usa per Victor e i figli

Tiziano Ferro si confessa a Fanpage, parlando del rapporto complicato con sua madre e del suo stato d’animo attuale. Il cantante spiega di aver cantato l’incomprensione con lei, ma assicura che la porta resta sempre aperta. Ferro rivela anche di essere obbligato negli Stati Uniti per seguire Victor e i figli, e ammette che i suoi progetti non sono andati come sperava. Ora aspetta di capire cosa succederà dopo, tra nuovi brani e possibili cambi di rotta.

Tiziano Ferro si è raccontato in un'intervista a Fanpage. Dall'ultimo album "Sono un grande" passando per il rapporto con la madre e con Victor, la voglia di tornare in Italia, l'ultimo singolo certificato oro: "I miei piani sono falliti, vediamo cosa succederà dopo. Con mia madre? Rapporto glaciale, non so cosa sia successo".🔗 Leggi su Fanpage.it

Mariotto ha condiviso il ricordo della sua infanzia, caratterizzata da una famiglia complessa e difficoltà con un padre violento.

