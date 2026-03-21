Da sabato 21 marzo, su Raiuno, torna “Canzonissima”, uno dei programmi più iconici della televisione italiana. L’evento segna il rilancio del format con una nuova edizione, mentre Michele Bravi, tra i partecipanti, ha dichiarato che Tiziano Ferro è stato il primo a notare il suo talento, e ha affermato di vivere serenamente la sfida con “Amici”.

La Rai punta sull’effetto nostalgia. Da sabato 21 marzo andrà in onda su Raiuno “Canzonissima”, uno dei format storici della televisione italiana. Condotto da Milly Carlucci, il cast vedrà come protagonisti grandi cantanti con decenni di carriera alle spalle ma anche alcuni tra i big che sono stati in gara quest’anno al Festival di Sanremo. A comporre i Magnifici sette, chiamati a scegliere ogni serata la Canzonissima di puntata, saranno Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini. “Canzonissima”, intervista esclusiva a Michele Bravi. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Michele Bravi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Canzonissima”, intervista a Michele Bravi: “Tiziano Ferro è stato il primo a intravedere qualcosa in me. La sfida con Amici? La vivo serenamente”

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