Il caso Tortora si può attribuire a un errore giudiziario grave e a false testimonianze. Enzo Tortora fu arrestato nel 1983, accusato di associazione mafiosa senza prove concrete. Le false dichiarazioni di alcuni pentiti e l’eco dei media contribuirono alla sua detenzione e umiliazione pubblica. La vicenda portò alla sua rovina personale e professionale. La sua storia rimane un esempio chiaro di come la cattiva informazione e le accuse infondate possano distruggere una vita. La vicenda di Tortora resta un monito per il sistema giudiziario italiano.

Il caso Tortora è la storia del più clamoroso abbaglio della giustizia italiana. Insieme a Vittorio Pezzuto, autore di «Applausi e sputi», ripercorriamo l'arresto di Enzo Tortora, le bugie dei falsi pentiti e la gogna mediatica di un uomo che trasformò il proprio calvario in una battaglia di civiltà per tutti i cittadini. Serve davvero una intensa attività onirica per definire «un incontro che ha generato svolte decisive per il futuro dell’Unione europea», la riunione informale dei leader dell’Ue, tenutasi il 12 febbraio scorso in Belgio, nel castello di Alden Biesen. Diversi osservatori e alcuni giornali, vicini al sentimento della Commissione europea, hanno sottolineato l’importanza della presenza di Mario Draghi ed Enrico Letta per la «sferzata» che avrebbero dato ai capi di governo presenti, invitandoli ad agire rapidamente per cambiare lo stato delle cose di fronte al deterioramento del panorama economico e alle divisioni interne all’Unione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tivù Verità | Referendum, la lezione di Tortora

"Capovolge la verità". La lezione della compagna di Enzo Tortora a Marco TravaglioIl recente dibattito sulla giustizia si intensifica in vista del referendum previsto per la prossima primavera.

Tivù Verità | Monsignor D'Ercole: verità scomode su Chiesa, Covid e migrantiMonsignor Giovanni D’Ercole mette in luce le difficoltà di oggi.

Referendum, la lezione di Tortora

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.