Farmaci scaduti pazienti abbandonati e traffico di sostanze dopanti | nei guai diverse strutture sanitarie di Milano

I controlli dei Nas di Milano hanno riguardato oltre 1700 strutture sanitarie della città, portando a numerose denunce e tre arresti. Le attività hanno evidenziato problemi come la presenza di farmaci scaduti, pratiche scorrette nei confronti dei pazienti e traffico di sostanze dopanti. Queste azioni mirano a garantire standard di sicurezza e tutela della salute pubblica, sottolineando l’importanza di un controllo costante nel settore sanitario.

