Da quasi quattro mesi, un borgo di Roma è rimasto isolato a causa di una frana avvenuta l'8 gennaio, che ha bloccato le vie di accesso. La moglie di un noto regista ha dichiarato che lei e il marito sono rimasti prigionieri in casa per tutto questo tempo, definendo la situazione come insostenibile. La piena misura dell’isolamento e delle difficoltà quotidiane è stata confermata da chi vive nella zona.

Una “ situazione insostenibile ” che va avanti ormai da quasi quattro mesi. Così Caterina Varzi, moglie di Tinto Brass, descrive lo stato d’animo suo e del regista dopo la frana che l’8 gennaio ha isolato il borgo in cui vivono, Isola Farnese a Roma. “Sono residente del borgo, che è isolato da quattro mesi. Questo è l’unico accesso per entrare nel borgo, è una pertinenza privata che appartiene al castello -spiega Caterina Varzi a LaPresse -. Riusciamo a entrare grazie alla disponibilità del proprietario del castello e grazie anche alla scala metallica realizzata dal Comune. Non ci sono altre possibilità per accedere al borgo, sono quattro mesi che viviamo in una situazione insostenibile”, sottolinea.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Frana Isola Farnese, la moglie di Tinto Brass: “Prigionieri in casa da 4 mesi, situazione insostenibile”

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