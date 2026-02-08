Crollo Isola Farnese anche Tinto Brass bloccato dalla frana | Fate qualcosa siamo isolati

Il borgo di Isola Farnese si trova ancora in ginocchio dopo il crollo che ha bloccato le vie di accesso. Anche Tinto Brass, che da anni abita lì, si è trovato impossibilitato a uscire di casa. «Fate qualcosa, siamo isolati», ha detto il regista, chiedendo aiuto alle autorità. La zona resta sotto choc e senza risposte rapide.

