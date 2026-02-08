Tinto Brass bloccato a Isola Farnese dopo le frane l'appello | Sembra un nuovo lockdown non posso fare 141 scalini

Tinto Brass e sua moglie Caterina Varzi sono bloccati a Isola Farnese, dove vivono da più di 50 anni. Una frana ha distrutto l’unica strada di accesso al borgo, lasciandoli isolati. Brass si lamenta: “Sembra un nuovo lockdown, non posso fare 141 scalini”. La zona resta sotto osservazione, mentre le autorità valutano come intervenire.

Tinto Brass e la moglie Caterina Varzi isolati nel borgo di Isola Farnese, dove vivono da oltre 50 anni, dopo che una frana ha colpito l'unica via d'accesso. L'appello alle istituzioni: "Fate qualcosa, la scala che ci hanno dato non risolve i problemi per chi come me non può percorrere 141 gradini con le sue gambe".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Tinto Brass Isola Farnese Tinto Brass: “Bloccati a Isola Farnese dalla frana, fate qualcosa sembra un nuovo lockdown” Tinto Brass denuncia di essere rimasto bloccato a Isola Farnese a causa di una frana. Frane a Isola Farnese, borgo isolato a causa del crollo: “Sembra di rivivere il lockdown” Da alcuni giorni, Isola Farnese è isolata. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Tinto Brass Isola Farnese Argomenti discussi: Tinto Brass: Bloccati a Isola Farnese dalla frana, fate qualcosa sembra un nuovo lockdown; Tinto Brass 'bloccato' a Isola Farnese: Dopo le frane siamo isolati. Sembra di tornare ai tempi del lockdown; Tinto Brass: Bloccati a Isola Farnese dalla frana, fate qualcosa sembra un nuovo lockdown; Tinto Brass: Bloccati a Isola Farnese dalla frana, fate qualcosa sembra un nuovo lockdown. Tinto Brass: Appello Urgente per la Crisi a Isola FarneseTinto Brass, regista di fama internazionale, si trova in una situazione difficile a Isola Farnese e richiede un intervento urgente per il recupero e la valorizzazione di questo affascinante borgo isol ... notizie.it Tinto Brass: Bloccati a Isola Farnese dalla frana, fate qualcosa sembra un nuovo lockdownIl celebre regista abita da 50 anni nel borgo: Ho difficoltà di deambulazione, non posso percorrere la scala di 141 gradini Fate qualcosa per Isola Farnese. Siamo isolati, la scala che ci hanno dat ... adnkronos.com Tinto Brass, l'appello urgente dopo la frana a Isola Farnese: "Bloccati da un mese, aiutateci. Come un lockdown" >> https://buff.ly/IWG8VPn facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.