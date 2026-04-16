Il regista Tinto Brass si trova da tre mesi in isolamento nella sua abitazione ad Isola Farnese, un borgo di Roma. La sua situazione personale e quella degli altri residenti del quartiere ha attirato l’attenzione, evidenziando un periodo di prigionia forzata che ha coinvolto l’intera comunità locale. La vicenda, che si svolge nel contesto di restrizioni e limitazioni, ha portato alla luce le difficoltà di chi si trova isolato nella propria casa per un lungo tempo.

Imprigionato nella sua stessa casa. È questo il dramma che ha sconvolto Tinto Brass e gli altri abitanti di Isola Farnese a Roma, il borgo in cui il regista veneziano ha scelto come suo buen ritiro. A raccontare l'accaduto è la moglie Caterina Varzi, diventata vicepresidente del Comitato a tutela dei residenti di Isola Farnese costituitosi tra cittadini. "Siamo a un passo dal presentare un esposto alla Procura della Repubblica e dal fare un esposto alla Corte dei Conti: a fronte di un milione di euro stanziato per l’emergenza, la gestione dei fondi e l’inerzia amministrativa richiedono un accertamento immediato. Una denuncia che stiamo per fare come comitato e io e Tinto personalmente", spiega al Corriere della Sera.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tinto Brass, dramma e denuncia: "Prigioniero in casa da tre mesi"

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