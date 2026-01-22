Lazio-Genoa senza tifosi | la protesta del tifo organizzato biancoceleste contro Lotito

Il match tra Lazio e Genoa, in programma venerdì 30 gennaio allo Stadio Olimpico, si svolgerà a porte chiuse a causa della protesta del tifo organizzato biancoceleste contro la gestione di Claudio Lotito. Questa scelta testimonia il dissenso dei tifosi nei confronti della società e delle decisioni prese, portando a un incontro senza pubblico che evidenzia la tensione tra le parti.

Uno Stadio Olimpico vuoto per Lazio-Genoa di venerdì 30 gennaio. Questo è quello che sta architettando il tifo organizzato biancoceleste per contestare ancora una volta in maniera netta contro la gestione Lotito. Una rottura senza fine fra parte della tifoseria e dirigenza. Calciomercato Lazio.🔗 Leggi su Romatoday.it

Lazio Genoa, la Curva Nord invita la tifoseria a disertare la partita: il comunicatoLazio Genoa, l’insoddisfazione generale sta trovando un suo canale per sfogarsi! I tifosi non ci stanno più e sono pronti a delle azioni importanti I tifosi della Lazio non sono più disposti ad incass ... lazionews24.com

Anche Romagnoli vuole andarsene: Lotito sta smantellando la Lazio? Gli ultras della curva Nord reagiscono e mandano un appello a tutti i tifosi: Non comprate i bigliettiLa stagione della Lazio sembra andare verso un finale infelice. Il rapporto tra i tifosi e la società è compromesso. Anche Alessio Romagnoli, nonostante il tentativo di Maurizio Sarri, vuole andare vi ... mowmag.com

| Il tifo organizzato sta valutando l’opzione di disertare lo stadio in caso di #Lazio- #Genoa e invita i tifosi a non acquistare il biglietto in maniera preventiva. @RadioLaziale x.com

Bologna, Lazio e Napoli, tre big in difficoltà: le grandi occasioni del Genoa Nelle prossime partite il calendario propone solo top club per il Grifone. Ma le squadre di Italiano, Sarri e Conte sono alle prese con momenti certamente non esaltanti di Carlo Danani - facebook.com facebook