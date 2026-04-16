Tifone Sinlaku distrugge le Marianne | caos e feriti fuori stagione

Un forte tifone ha colpito le Isole Marianne, causando danni significativi e feriti tra i residenti. Le isole di Saipan e Tinian sono state le più colpite, con molte strutture danneggiate e la popolazione costretta a evacuare. L’evento meteorologico si è verificato fuori stagione, portando confusione e danni alle abitazioni e alle infrastrutture dell’arcipelago. Le autorità stanno valutando i danni e coordinando gli interventi di soccorso.

Il super tifone Sinlaku ha travolto l’arcipelago delle Isole Marianne, colpendo duramente le isole di Saipan e Tinian nel Commonwealth delle Marianne Settentrionali. La tempesta, un mostro di categoria 5 con venti che raggiungono i 185 mph, ha causato inondazioni e danni strutturali pesanti, colpendo la regione con mesi di anticipo rispetto alla normale stagione dei cicloni tropicali. Il fenomeno atmosferico si è generato a sud-est del Commonwealth delle Marianne Settentrionali e di Guam, due territori statunitensi. Prima di raggiungere il cuore dell’arcipelago, il sistema ha devastato Chuuk, nelle Stati Federati di Micronesia, dove si è registrata la morte di una persona e la scomparsa di un pescatore in mare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tifone Sinlaku distrugge le Marianne: caos e feriti fuori stagione Notizie correlate Il super tifone Sinlaku verso le Isole MarianneUn super tifone sta puntando verso diverse remote isole statunitensi nell’Oceano Pacifico, flagellando Guam con forti piogge e raffiche di vento da... Isole Marianne Settentrionali, il super tifone Sinlaku colpisce l’arcipelagoIl super tifone Sinlaku ha flagellato senza sosta due remote isole statunitensi nell’Oceano Pacifico con venti impetuosi e piogge incessanti,... Altri aggiornamenti Si parla di: Il super tifone Sinlaku sta flagellando Saipan, nelle Isole Marianne Settentrionali. Super tifone Sinlaku, il video della tempesta: blackout e turisti bloccati nel PacificoNelle immagini condivise sui social l'impatto del potente tifone Sinlaku su Saipan nelle Isole Marianne Settentrionali. Sono evidenti le condizioni meteo estreme. Secondo gli esperti meteorologi si tr ... tg.la7.it Il super tifone Sinlaku colpisce le Isole Marianne SettentrionaliIl super tifone Sinlaku ha flagellato senza sosta due remote isole statunitensi nell'Oceano Pacifico con venti impetuosi e piogge incessanti, scoperchiando tetti di lamiera e costringendo gli abitanti ... lanuovasardegna.it