Isole Marianne Settentrionali il super tifone Sinlaku colpisce l’arcipelago
Il super tifone Sinlaku ha attraversato le Isole Marianne Settentrionali, causando danni significativi. Venti molto forti e piogge continue hanno abbattuto tetti di lamiera e abbattuto alberi, costringendo gli abitanti a cercare riparo. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando i danni causati dall’evento atmosferico. La regione continua a essere interessata dal maltempo provocato dal tifone.
Il super tifone Sinlaku ha flagellato senza sosta due remote isole statunitensi nell’Oceano Pacifico con venti impetuosi e piogge incessanti, scoperchiando tetti di lamiera e costringendo gli abitanti a ripararsi dagli alberi divelti. Sinlaku ha colpito le Isole Marianne Settentrionali per ore, causando danni sulle isole di Tinian e Saipan, che ospitano quasi 50.000 persone. Il tifone, il ciclone tropicale più forte sulla Terra quest’anno, ha raggiunto la terraferma con venti sostenuti fino a 240 kmh. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, venti di intensità tropicale e piogge torrenziali hanno provocato inondazioni improvvise anche a Guam, la più grande e meridionale delle Marianne, con diverse installazioni militari americane e circa 170.🔗 Leggi su Lapresse.it
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