Il super tifone Sinlaku verso le Isole Marianne

Un super tifone si sta dirigendo verso alcune isole nell’Oceano Pacifico, con Guam colpita da forti piogge e venti intensi poco prima dell’arrivo previsto. La tempesta ha raggiunto la regione con caratteristiche di forte intensità, creando condizioni di emergenza nelle aree interessate. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e hanno già emesso allerte di emergenza per le zone coinvolte.

Un super tifone sta puntando verso diverse remote isole statunitensi nell’Oceano Pacifico, flagellando Guam con forti piogge e raffiche di vento da tempesta tropicale poche ore prima del suo arrivo. Il super tifone Sinlaku è in rotta per abbattersi sulle Isole Marianne Settentrionali nella tarda serata di martedì, ora locale, portando piogge diffuse e inondazioni, insieme a venti distruttivi che potrebbero causare lunghe interruzioni di corrente, ha affermato il Servizio Meteorologico Nazionale. Sebbene si preveda un leggero indebolimento nei prossimi giorni, Sinlaku dovrebbe attraversare le isole come tifone di categoria 4 o 5. Il tifone ha mantenuto per lo più una traiettoria che lo porterà a passare sopra o a sfiorare Tinian e Saipan.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il super tifone Sinlaku verso le Isole Marianne Terrore nel Pacifico: il super tifone Sinlaku sfida Guam a 335 km/hIl super tifone Sinlaku sta puntando Guam e le Isole Marianne Settentrionali con raffiche che toccano i 335 km/h. Leggi anche: Hamilton e Kim Kardashian verso le presentazioni in famiglia? Il retroscena al Super Bowl Super Typhoon Sinlaku threat looms over Saipan Il super tifone Sinlaku in arrivo sulle Marianne: venti a 290km/h - facebook.com facebook