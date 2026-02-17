Robert Duvall il ricordo di Al Pacino Robert De Niro e Francis Ford Coppola | Ci mancherà

Le star de Il Padrino hanno ricordato il collega premio Oscar, scomparso a 95 anni, omaggiando la sua lunga e gloriosa carriera cinematografica. Fioccano ricordi e omaggi dopo la morte di Robert Duvall. Le star de Il Padrino Al Pacino e Robert De Niro e il regista Francis Ford Coppola si sono stretti in un ideale abbraccio per ricordare il collega, premiato con l'Oscar nel 1984 per Un tenero ringraziamento di Bruce Beresford. "È stato un onore lavorare con Robert Duvall", ha detto Al Pacino all' Associated Press.. "Era un attore nato, come si dice, il suo legame con la recitazione, la sua comprensione e il suo dono fenomenale saranno sempre ricordati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Robert Duvall è morto domenica 15 febbraio 2026 a 95 anni, dopo aver combattuto una lunga malattia.

Robert Duvall è morto, e Hollywood lo ricorda come un gigante del cinema.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Robert Duvall morto a 95 anni: addio a Tom Hagen e al volto morale del cinema americano; Addio a Robert Duvall, il Tom Hagen de Il Padrino e il colonnello di Apocalypse Now: aveva 95 anni; Robert Duvall è morto: la star de Il Padrino aveva 95 anni; Da Il Padrino a Apocalypse Now: i film che hanno reso eterno Robert Duvall.

Robert Duvall, il ricordo di Al Pacino, Robert De Niro e Francis Ford Coppola: Ci mancheràLe star de Il Padrino hanno ricordato il collega premio Oscar, scomparso a 95 anni, omaggiando la sua lunga e gloriosa carriera cinematografica. movieplayer.it

Duvall, il ricordo di De Niro e Pacino: Un giganteHollywood è in lutto per la scomparsa di Robert Duvall, sette volte candidato all’Oscar, noto per le sue interpretazioni in Il Padrino e Apocalypse Now, entrambi capolavori diretti da Francis Ford ... pianetagenoa1893.net

Sessant'anni di carriera, decine di ruoli indimenticabili, diverse ere cinematografiche attraversate senza mai perdere il proprio carisma e il proprio talento: ci ha lasciati un mito della settima arte, Robert Duvall Tra i volti che hanno contribuito a cambiare il cin facebook

Robert Duvall RIP #duvall #robertduvall #consigliere x.com