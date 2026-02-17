Robert Duvall il ricordo di Al Pacino Robert De Niro e Francis Ford Coppola | Ci mancherà
Robert Duvall ha espresso il suo dolore per la scomparsa di un grande attore, causa della perdita di un collega stimato. La notizia si è diffusa quando si è saputo che l’attore, che aveva 95 anni, si è spento nel sonno nella sua casa di Los Angeles. Al Pacino, Robert De Niro e Francis Ford Coppola hanno condiviso ricordi affettuosi, ricordando le collaborazioni e le amicizie nate sul set di “Il Padrino” e di altri film memorabili. Tra i dettagli, si sa che l’attore aveva appena finito di scrivere un’autobiografia, mentre i colleghi si sono stretti attorno alla famiglia.
Le star de Il Padrino hanno ricordato il collega premio Oscar, scomparso a 95 anni, omaggiando la sua lunga e gloriosa carriera cinematografica. Fioccano ricordi e omaggi dopo la morte di Robert Duvall. Le star de Il Padrino Al Pacino e Robert De Niro e il regista Francis Ford Coppola si sono stretti in un ideale abbraccio per ricordare il collega, premiato con l'Oscar nel 1984 per Un tenero ringraziamento di Bruce Beresford. "È stato un onore lavorare con Robert Duvall", ha detto Al Pacino all' Associated Press.. "Era un attore nato, come si dice, il suo legame con la recitazione, la sua comprensione e il suo dono fenomenale saranno sempre ricordati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Addio a Robert Duvall, portò Wagner nel Vietnam apocalittico di Francis Ford Coppola
Robert Duvall è morto domenica 15 febbraio 2026 a 95 anni, dopo aver combattuto una lunga malattia.
Duvall, il ricordo di De Niro e Pacino: “Un gigante”
Robert Duvall è morto, e Hollywood lo ricorda come un gigante del cinema.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
