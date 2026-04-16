Il primo trailer di Ti presento i Fotter riporta sullo schermo una delle famiglie più disfunzionali e amate della commedia americana, ma lo fa con un interessante ribaltamento: questa volta non è Greg Focker a dover dimostrare il proprio valore, bensì qualcun altro destinato a mettere in crisi gli equilibri familiari. Di cosa parlerà il nuovo capitolo?. Al centro della storia troviamo infatti la nuova generazione. Il figlio di Greg è pronto a sposarsi e a presentare ai genitori la sua compagna, Olivia, interpretata da Ariana Grande. Ed è proprio il suo ingresso a dare il via a una serie di situazioni tanto imbarazzanti quanto esilaranti. Se in passato era Greg a essere messo sotto pressione dal suocero Jack, ora i ruoli sembrano invertirsi, con il personaggio di Ben Stiller che guarda con sospetto la nuova arrivata.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Ti presento i Fotter’: il poster e il trailer ufficiale della saga più divertente del cinema

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