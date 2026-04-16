Il portiere italiano ha scritto un messaggio rivolto a un ex compagno di squadra, ricordando i momenti condivisi durante gli anni trascorsi insieme in campo. Nell'occasione, ha espresso ammirazione per la scelta dell’amico di lasciare il calcio per dedicarsi alle cose semplici. La foto pubblicata mostra i due insieme, testimonianza di un rapporto professionale e personale durato nel tempo.

di Francesco Spagnolo Buffon con un messaggio struggente ha voluto ricordare Manninger. I due hanno condiviso diversi campionati con la maglia della Juve. Buffon e Manninger hanno condiviso il campo per diverse stagioni. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile anche in Gigi, che sui social ha voluto ricordare il suo ex compagno di squadra. « Caro Alex, ogni parola è superflua. Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato. Hai scelto di rimanere indipendente dall’assuefazione del mondo del calcio, andando alla ricerca della tua felicità nelle cose semplici: una vita salutare nei boschi, la pesca, la natura, la famiglia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Buffon e il suo ricordo di Manninger: «Ti ho sempre ammirato. Hai lasciato il calcio per cercare la felicità nelle cose semplici» – FOTO

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