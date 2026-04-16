Il difensore francese ha parlato sui canali ufficiali della Serie A, descrivendo l’esperienza con l’Inter come un’opportunità di far parte di una squadra con una lunga storia. Ha affermato di essere sempre stato legato ai colori nerazzurri e ha espresso entusiasmo per la maglia indossata. Durante l’intervista ha inoltre elogiato l’ex giocatore della stessa squadra, sottolineando le sue qualità.

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© Internews24.com - Thuram ai canali della Serie A: «Giocare per l’Inter è come farlo per la storia, io sono sempre stato qui». Poi esalta Chivu

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