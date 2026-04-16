Inaspettatamente, si parla di un’offerta concreta per il trasferimento di Thuram alla Juventus durante la prossima estate. La notizia ha sorpreso i tifosi e i media, creando tensioni all’interno della squadra e tra i dirigenti. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la possibilità di un addio si fa sempre più concreta, alimentando discussioni sul possibile futuro del giocatore.

Fulmine a ciel sereno in casa Juve per quel che riguarda il futuro di Thuram: arriva una clamorosa indiscrezione. Nell’ultimo periodo il suo rendimento è calato vistosamente, ma Khéphren Thuram rimane una delle pedine più importanti dello scacchiere tattico della Juventus. Il centrocampista francese si trova bene a Torino e vanta un buonissimo rapporto con i compagni di squadra, ma ad oggi non appare per nulla scontata la sua permanenza a Torino. Thuram (Ansa) – Calciomercato.it E adesso dall’Inghilterra arrivano pessime notizie per la Vecchia Signora. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il Tottenham sarebbe infatti particolarmente interessato alle prestazioni del centrocampista classe 2001 e avrebbe intenzione di presentare alla Juve un’offerta concreta per Thuram al termine della stagione in corso.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Thuram, offerta concreta alla Juve in estate: rischio addio

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