Thuram in letargo addio all’Inter in estate? Ausilio ha registrato l’interesse di questi club La Juve…

Il futuro di Thuram all’Inter sembra incerto, con alcune squadre che hanno manifestato interesse per l’attaccante. Secondo quanto riferito, il direttore sportivo ha preso nota di alcuni club interessati a lui. Tra queste ci sarebbe anche la Juventus, che potrebbe prendere in considerazione un eventuale trasferimento durante la prossima sessione di mercato.

Thuram in letargo, addio all’Inter in estate? Ausilio ha registrato l’interesse di questi club per il suo attaccante. L’Inter di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare la delicata trasferta di Firenze, ma i riflettori sono tutti puntati su Marcus Thuram, il grande assente degli ultimi mesi. Soprannominato “Tikus”, l’attaccante francese sembra essere caduto in un insolito letargo realizzativo proprio nel momento cruciale della stagione. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Dopo un avvio folgorante che lo aveva visto siglare ben 9 reti entro la fine del 2025, l’avvento del 2026 ha invertito il trend. Da gennaio a oggi, il bottino parla di soli tre gol (contro Bologna, Parma e Sassuolo), l’ultimo dei quali risalente ormai all’8 febbraio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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