L'infortunio di Thuram ha costretto il francese a restare lontano dal campo anche oggi alla Continassa. La Juventus aspetta con ansia i risultati delle visite di domani, che chiariranno se potrà essere disponibile per la partita contro il Galatasaray. Thuram si sta concentrando sulla riabilitazione, sperando di tornare in forma in tempo.

di Marco Baridon Infortunio Thuram, il centrocampista lavora ancora a parte alla Continassa e verrà rivalutato domani per capire se potrà partire per la Turchia. La sconfitta contro l’Inter ha lasciato strascichi fisici e mentali, ma non c’è tempo per guardarsi indietro. La Juventus è già focalizzata sulla prossima sfida cruciale di Champions League contro il Galatasaray, ma l’attenzione dello staff tecnico è rivolta principalmente all’infermeria. Il grande assente del Derby d’Italia, Khephren Thuram, resta in forte dubbio anche per la delicata trasferta di Istanbul. Il centrocampista francese, la cui mancanza di fisicità si è sentita eccome a San Siro, non ha ancora smaltito del tutto il problema che lo ha costretto al forfait last minute. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Thuram, il francese ancora a parte alla Continassa. Domani nuove valutazioni: cosa filtra in vista di Galatasaray Juve

Stamattina, Thuram ha sostenuto un test importante prima di partire per Milano, lasciando chiaramente intuire se sarà disponibile per il derby tra Inter e Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.