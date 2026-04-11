Un calciatore ha commentato l'arrivo in una squadra di Serie A, affermando di aver sempre desiderato giocare in questa società e di aver saputo fin dall'inizio che la sfida sarebbe stata difficile. Ha anche ricordato di essere stato tifoso della squadra fin da giovane. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista trasmessa su DAZN.

di Luca Fioretti Holm a DAZN: «Sapevamo che sarebbe stata tosta. Il mio sogno era giocare qui un giorno». Le parole del terzino dopo Atalanta Juventus. Emil Holm è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Atalanta Juve. Queste le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PRESTAZIONE – « Sapevamo che venire qui è sempre tosta perchè c’è una squadra che vuole sempre dimostrare di essere ad alto livello. Oggi abbiamo dimostrato di meritarlo. Io sono feticismo per aver giocato dall’inizio, sono felicissimo anche per la squadra » SPALLETTI – « Il primo tempo abbiamo sofferto un po’, nel secondo abbiamo dimostrato di essere una squadra molto forte e siamo stati bravi » MAGLIA NUMERO 2 – « Il mio sogno era giocare qui, quando sono in campo do tutto per la maglia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Holm a DAZN: «Sapevamo che sarebbe stata tosta. Il mio sogno era giocare qui un giorno, sono sempre stato un tifoso della Juve»

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