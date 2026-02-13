Conferenza stampa Chivu pre Inter Juve | Io qui per trovare soluzioni non per lamentarmi Se l’Italia non va al mondiale da 11 anni non è colpa degli arbitri! A Thuram ho detto una cosa

Christian Chivu ha parlato durante la conferenza stampa prima di Inter-Juve, sottolineando che il suo obiettivo è trovare soluzioni e non lamentarsi. Il tecnico nerazzurro ha precisato che i problemi dell’Italia nel raggiungere i Mondiali negli ultimi 11 anni non sono causati dagli arbitri. Ha anche menzionato di aver detto qualcosa a Thuram, senza però entrare nei dettagli. La sfida di domani si presenta come un momento importante per la squadra, che vuole migliorare il proprio cammino in campionato.