Conferenza stampa Chivu pre Inter Juve | Io qui per trovare soluzioni non per lamentarmi Se l’Italia non va al mondiale da 11 anni non è colpa degli arbitri! A Thuram ho detto una cosa

Christian Chivu ha parlato durante la conferenza stampa prima di Inter-Juve, sottolineando che il suo obiettivo è trovare soluzioni e non lamentarsi. Il tecnico nerazzurro ha precisato che i problemi dell’Italia nel raggiungere i Mondiali negli ultimi 11 anni non sono causati dagli arbitri. Ha anche menzionato di aver detto qualcosa a Thuram, senza però entrare nei dettagli. La sfida di domani si presenta come un momento importante per la squadra, che vuole migliorare il proprio cammino in campionato.
di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Inter Juve: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida valevole per il 25° turno di Serie A 202526. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter Juve, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 202526: queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 14:00, noi di InterNews24 la seguiremo live. QUI: le notizie del giorno in casa Inter. OCCASIONE PER MISURARE IL LIVELLO DELLA SQUADRA – « E’ una squadra migliorata quella della Juve con l’arrivo di Luciano, gli ha dato identità in poco tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica: «Partita importante domani, qui giochiamo sempre per vincere. Ecco cosa mi chiede Spalletti»
In vista della partita di domani tra Juventus e Benfica in Champions League, Thuram ha parlato in conferenza stampa.
