Conferenza stampa Chivu pre Inter Juve | Io qui per trovare soluzioni non per lamentarmi Se l’Italia non va al mondiale da 11 anni non è colpa degli arbitri! A Thuram ho detto una cosa

Christian Chivu ha parlato durante la conferenza stampa prima di Inter-Juve, sottolineando che il suo obiettivo è trovare soluzioni e non lamentarsi. Il tecnico nerazzurro ha precisato che i problemi dell’Italia nel raggiungere i Mondiali negli ultimi 11 anni non sono causati dagli arbitri. Ha anche menzionato di aver detto qualcosa a Thuram, senza però entrare nei dettagli. La sfida di domani si presenta come un momento importante per la squadra, che vuole migliorare il proprio cammino in campionato.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Inter Juve: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida valevole per il 25° turno di Serie A 202526. La conferenza stampa di  Cristian Chivu  alla vigilia di  Inter Juve, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 202526: queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 14:00, noi di  InterNews24  la seguiremo live. QUI: le notizie del giorno in casa Inter. OCCASIONE PER MISURARE IL LIVELLO DELLA SQUADRA – « E’ una squadra migliorata quella della Juve con l’arrivo di Luciano, gli ha dato identità in poco tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

