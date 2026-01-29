Juventus Women Napoli 2-1 | Girelli e Thomas per la semifinale di Coppa Italia

La Juventus Women batte il Napoli 2-1 e si prende il pass per la semifinale di Coppa Italia. Girelli e Thomas segnano i gol decisivi in una partita combattuta fino all’ultimo minuto. La squadra di casa si impone dopo una sfida equilibrata, con il Napoli che tenta di rispondere ma non riesce a trovare il pareggio. I tifosi sono felici, la Juventus avanza in coppa.

di Mauro Munno Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita il Napoli nella gara valida per il ritorno dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartiranno dalla vittoria per 2-1, in trasferta, dell’andata. Juventus Women Napoli 2-1: sintesi e moviola. 90+2? Infortunio Rosucci – Portata fuori a spalle, non appoggia la gamba destra 87? Punizione Banusic – Traiettoria insidiosa su cui è brava De Jong 85? Beccari se lo divora – Fa tutto benissimo, salta Beretta ma poi a porta vuota, un po’ decentrata, trova solo l’esterno della rete 84? Gol Kozak – Anticipa tutte di testa sul primo palo, sugli sviluppi di corner 80? Gol Thomas – Beccari imbuca per la freschissima Thomas che scappa, aggira Beretta e deposita a porta sguarnita 76? Harviken si immola – Murata una conclusione dal limite 73? Occasione Girelli – Vicina alla doppietta, in spaccata – di nuovo su assistenza di Beccari – non inquadra la porta 68? Gol Girelli – Festeggia la 237esima con la maglia della Juve (record di presenze insieme a Caruso) con un tap in facile sul cross basso di Beccari, brava ad affondare a destra 61? Tiro Bonansea – Si accentra e calcia col mancino, centrale e semplice per Beretta che blocca 57? Colpo di testa Cambiaghi – Svetta sul primo palo su corner battuto da Wälti ma, incredibilmente, manda alto 50? Cross Godo – Gran palla tagliata della norvegese su cui è in ritardo Vangsgaard alla deviazione vincente 48? Colpo di testa Cambiaghi – Colpisce indietreggiando sul cross di Carbonell. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Napoli 2-1: Girelli e Thomas per la semifinale di Coppa Italia

Approfondimenti su Juventus Women Napoli

Nel match di andata dei quarti di Coppa Italia femminile, Napoli Juventus Women si sono affrontate in una gara equilibrata, conclusa con il risultato di 1-2.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Napoli W.-Juventus 1-2 | Girelli dal dischetto decisiva per le bianconere | Ottavi #CoppaItaliaWomen

Ultime notizie su Juventus Women Napoli

Argomenti discussi: Coppa Italia Women | Napoli-Juventus | La partita; Juve Women, vittoria nel finale in Coppa Italia: Girelli stende il Napoli su rigore; Coppa Italia, Napoli-Juventus 1-2. Primo atto alle bianconere: gol e highlights; Juventus, ci pensano sempre Vangsgaard e Girelli: la squadra di Canzi vince 2-1 sul campo del Napoli Women.

Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminileJuventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La ... juventusnews24.com

Juventus Women-Napoli: verso il fischio d'inizio del matchVa avanti il percorso delle Women bianconere in Coppa Italia. Dopo la vittoria per 2-1 nella gara d'andata di una settimana fa, la Juventus affronta in casa stasera alle 20.30 il Napoli, ... tuttojuve.com

Juventus Women-Napoli, la cronaca LIVE, tabellino e dove vedere la sfida - facebook.com facebook

I voti di Juventus Women Parma Bonansea e Godo le migliori I giudizi completi nelle stories x.com