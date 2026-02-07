Scherma trionfo storico in Cina | l’Italia domina la Coppa del Mondo di spada con un podio tutto italiano

La scherma italiana scrive una pagina da record a Wuxi, in Cina. Oggi le campionesse azzurre hanno conquistato l’intero podio nella Coppa del Mondo di spada femminile, un risultato che nessuna squadra aveva mai ottenuto prima. Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo si sono imposte, dimostrando ancora una volta la forza dell’Italia in questa disciplina.

La scherma italiana ha vissuto oggi una giornata storica a Wuxi, in Cina, con un trionfo senza precedenti nella Coppa del Mondo di spada femminile: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo hanno conquistato l’intero podio, un risultato mai raggiunto prima nella competizione iridata. L’impresa, consumata in una giornata caratterizzata da piogge leggere e venti a 18 nodi, ha consacrato il talento delle atlete azzurre e proietta l’Italia verso un futuro ancora più luminoso in questa disciplina olimpica. La competizione, svoltasi in una location che ha visto una probabilità di pioggia del 95%, ha visto Giulia Rizzi trionfare, seguita a breve distanza dalle sue compagne di squadra, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, quest’ultima a pari merito con la spadista cinese Junyao Tang.🔗 Leggi su Ameve.eu

