Jannik Sinner ha annunciato di aver iniziato bene la stagione e di aver apportato qualche modifica al suo approccio. Il tennista italiano si prepara per il torneo di Indian Wells, dopo aver affrontato sconfitte agli Australian Open e a Doha. La sua ripresa è al centro dell’attenzione in vista delle prossime competizioni.

"Qualcosa ho cambiato". Jannik Sinner è pronto per Indian Wells e per riprendere una marcia insolitamente incerta in questo inizio 2026, con i ko agli Australian Open e a Doha. "La mia preparazione sta andando molto bene. Questo è un posto speciale, ancor più dato che l'anno scorso non c'ero. Sono molto contento di come mi sento in campo e ovviamente voglio arrivare il più lontano possibile nel torneo", spiega l'azzurro, numero 2 del ranking mondiale, nella conferenza stampa alla vigilia del Masters 1000 californiano. "Sto cercando di migliorare un paio di cose, essere un po' più aggressivo sulla linea di fondo. È stata una settimana di allenamenti molto dura per me. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner spiazza tutti: "Ho cominciato bene la stagione, ho cambiato qualcosa"

Coppa del Mondo di Snowboardcross, Moioli: “Una bella battaglia, ho cominciato bene la stagione”Cervinia, 13 dicembre 2025 – Brilla d’argento il podio a Cervinia, per la Coppa del Mondo di Snowboardcross.

Leggi anche: Jannik Sinner spiazza tutti: "Non ho una routine della skincare"

Una selezione di notizie su Sinner spiazza

Temi più discussi: Sinner spiazza tutti: Ho cominciato bene la stagione, ho cambiato qualcosa; Sinner a Indian Wells, è rimasto a casa: assenza pesante nel momento peggiore | Libero Quotidiano.it; Jannik Sinner, Paolo Bertolucci spiazza tutti: Non è una tragedia, ma... | Libero Quotidiano.it; Jannik Sinner, il clamoroso messaggio nel cuore della notte | Libero Quotidiano.it.

Sinner prepara l’Open d’Australia: 30 gradi, cemento rovente e una scelta che spiazza tuttiA Melbourne il tennis comincia prima del primo punto. Comincia quando il termometro sale, l’aria si ferma, il cemento diventa una piastra rovente e il corpo chiede tregua. Jannik Sinner lo sa. E ... ilmattino.it

Sinner, una sconfitta che non brucia: Periodo difficile, capita e non sono preoccupatoUna sconfitta che brucia il giusto e che, parole sue, non preoccupa. Jannik Sinner ammette il momento di difficoltà, ma archivia in fretta il ko contro Mensik a Doha e spiega: Nel primo set lui ha ... msn.com

La misura e il rumore: difendere Sinner nell’epoca dell’iperbole facebook