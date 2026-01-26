La quarta stagione di The White Lotus si sposta a Saint-Tropez, ambientandosi nello Château de La Messardière. Questa nuova location di lusso offre un contesto esclusivo e raffinato, perfetto per le vicende della serie. La scelta di Saint-Tropez conferma l’attenzione per ambientazioni di prestigio, aggiungendo un tocco di eleganza alla narrazione.

La nuova stagione di The White Lotus sbarca a Saint-Tropez e lo fa scegliendo una delle sue icone più silenziose e spettacolari, lo Château de La Messardière. Adagiato sulle alture che dominano la baia, il palazzo ottocentesco osserva il Mediterraneo da una distanza privilegiata, lontana dalla confusione del porto. I viali tra cipressi e pini, le terrazze aperte sull’orizzonte, le piscine che sembrano sospese nel verde disegnano un’idea di lusso rarefatto, più mentale che ostentato. Qui la ricchezza non è mai solo decorativa. Diventa spazio, tempo dilatato, silenzio carico di tensione. Nel linguaggio visivo della serie, La Messardière funziona come una macchina narrativa perfetta. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - The White Lotus 4 approda a Saint-Tropez, ecco la nuova location di lusso

Approfondimenti su the white

Lo Château de la Messardière a Saint Tropez sarà una delle location principali della nuova stagione di **The White Lotus**.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su the white

Argomenti discussi: The White Lotus 4 punta tutto su una nuova location: ecco perché il luogo è la vera star della serie; Il cast di The White Lotus 4: nuovi ingressi nella serie HBO; The White Lotus 4, Steve Coogan e Caleb Jonte Edwards entrano nel cast; The White Lotus 4: Steve Coogan e Caleb Jonte Edwards tra i protagonisti.

The White Lotus 4: Steve Coogan e Caleb Jonte Edwards tra i protagonistiContinuano i casting per la quarta stagione di The White Lotus: tra i protagonisti anche Steve Coogan e Caleb Jonte Edwards. comingsoon.it

The White Lotus 4, Steve Coogan e Caleb Jonte Edwards entrano nel castI due attori si uniscono ai già annunciati Alexander Ludwig e AJ Michalka. Le riprese prenderanno il via in Francia nella prossima primavera Continua a prender forma il cast della quarta stagione di T ... tg24.sky.it

Everseen Africa. Hans Zimmer · The Frozen Planet. In the heart of Etosha National Park, the white, dusty desert reflects the sunlight, creating a stunning contrast with the gray color of the elephant. Each step on this barren expanse seems to tell the story of thes - facebook.com facebook

... All ingredients ready... Soaking the white beans (fabas) ASTURIAN FABADA... With an Italian touch (Lardo di Colonnata ... preziosa delizia toscana) to turn it into a "Sublime Lunchtime". x.com