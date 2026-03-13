Fa il suo esordio l’Orchestra Popolare del Carpino in Folk

L’Orchestra Popolare del Carpino in Folk debutta ufficialmente, portando sul palco le sonorità autentiche della Tarantella del Gargano. La formazione si propone come un laboratorio dedicato alla riscoperta e alla rivalutazione della musica folk del promontorio. L’obiettivo è preservare le tradizioni musicali locali attraverso esibizioni e iniziative che valorizzano il patrimonio culturale della regione.

, ambasciatrice della Tarantella del Gargano e laboratorio per la riscoperta e rivalutazionedella tradizione e della musica folk del promontorio Nasce l'Orchestra Popolare del Carpino in Folk. Composta da 30 musicisti di musica popolaree non provenienti da tutto il Gargano con maestro concertatore il pianista e compositore Carmine Padula e direzione artistica del Maestro Antonio Pizzarelli. Proporrà una reinterpretazione originale del repertorio tradizionale, intrecciando il linguaggio della Tarantella del Gargano con influenze della musica classica, del rock, del jazz, dell'elettronica e della world music.