The Beekeeper 2 | Jason Statham fuggitivo tra vendetta e caos

Durante la manifestazione CinemaCon, Amazon MGM Studios ha mostrato le prime scene di The Beekeeper 2, confermando il ritorno di Jason Statham nel ruolo principale di Adam Clay. La presentazione ha attirato l’attenzione dei presenti, offrendo un’anteprima delle sequenze che compongono il film. La pellicola si inserisce in una serie di produzioni action, con il protagonista che si trova coinvolto in una storia di vendetta e caos.

Durante l’evento CinemaCon, Amazon MGM Studios ha svelato le prime sequenze esclusive di The Beekeeper 2, confermando il ritorno di Jason Statham nei panni del protagonista Adam Clay. Il sequel, la cui uscita nelle sale è programmata per il 15 gennaio 2027, mostrerà un eroe ormai inseguito dalle autorità mentre prosegue la sua lotta personale contro i nemici del passato. Dalle vendette individuali al caos: la nuova traiettoria di Adam Clay. Il percorso narrativo che porterà gli spettatori sullo schermo nel gennaio del 2027 si preannuncia decisamente più complesso rispetto alla premessa del primo capitolo del 2024. Se inizialmente la storia...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - The Beekeeper 2: Jason Statham fuggitivo tra vendetta e caos The Beekeeper 2 | Jason Statham | Keanu Reeves | Trailer Concept Notizie correlate Jason Statham alza la posta in gioco in The Beekeeper 2: trama e novità del filmLa star action tornerà nei panni di Adam Clay per il sequel di uno dei suoi film di maggior successo, di cui sono state rivelate le prime immagini... The Beekeeper, il film di David Ayer con Jason Statham stasera su Italia 1Debutta stasera, lunedì 16 marzo, in prima visione su Italia 1, l'action thriller The Beekeeper, diretto da David Ayer e interpretato da un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mutiny: Jason Statham in cerca di vendetta nell'adrenalinico trailer del nuovo film; Die Hard su una nave: primo trailer del film d'azione Mutiny con Jason Statham – Notizie; Film thriller Mutiny, prigionieri sulla nave con Jason Statham e Annabelle Wallis - trama; 'Sleeping Dogs' Director Is Hungry & Passionate About Bringing the Long-Awaited Video Game Movie to Life. The Beekeeper 2, Jason Statham condivide i primi dettagli sulla trama del sequelJason Statham ha condiviso i primi dettagli sulla trama di The Beekeeper 2, il sequel dell'action di cui è protagonista. comingsoon.it The Beekeeper 2: rivelati i dettagli della trama in un video del nuovo sequelScopri il primo footage di The Beekeeper 2 con Jason Statham: azione, cospirazioni e il ritorno dell’organizzazione segreta. cinefilos.it «The Beekeeper nel 2024 è stato un vero successo, con oltre 160 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, uno dei migliori risultati recenti di Statham. » Adesso l’attore britannico torna protagonista con Mutiny, il nuovo film d’azione di Lionsgate. Il trailer e il - facebook.com facebook