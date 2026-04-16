L’attore noto per i ruoli d’azione riprenderà il personaggio di Adam Clay nel sequel di un film che ha riscosso successo. La produzione ha annunciato l’inizio delle riprese, che si svolgeranno in varie location. La trama del film seguirà le vicende del protagonista mentre affronta nuove sfide e minacce. La data di uscita è prevista per il prossimo anno, con alcune anticipazioni sulla sceneggiatura e gli effetti speciali.

La star action tornerà nei panni di Adam Clay per il sequel di uno dei suoi film di maggior successo, di cui sono state rivelate le prime immagini nel corso della CinemaCon Durante la presentazione di Amazon MGM Studios al CinemaCon, Jason Statham è apparso in un filmato preregistrato in cui, mentre versava del miele nel suo tè, ha presentato alcune scene esclusive di The Beekeeper 2. Il primo film era incentrato su Adam Clay, che si era lanciato in una missione di vendetta. Nel sequel, il personaggio è ormai ricercato dalla legge mentre continua la sua vendetta contro coloro che gli hanno fatto del male. La descrizione del trailer svela la trama di The Beekeeper 2 Il filmato inizia con un'auto che percorre una strada forestale.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jason Statham alza la posta in gioco in The Beekeeper 2: trama e novità del film

The Beekeeper 2 (2027) — Everything We Know | Jason Statham Returns, New Cast & Release Date

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