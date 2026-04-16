The Barnard Loop | sul palco del teatro Paolo Grassi una illusione senza fine

Il teatro “Paolo Grassi” di Cisternino ospiterà sabato 18 aprile alle 21:00 la rappresentazione di “The Barnard Loop”. Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale e sarà presentato in quella data. La pièce è intitolata “The Barnard Loop” e viene descritta come un’illusione senza fine. L’evento è stato annunciato ufficialmente e si svolgerà nel rispetto del calendario previsto.

CISTERNINO - Per la stagione teatrale di Cisternino, sabato 18 aprile 2026, alle 21:00, presso il teatro “Paolo Grassi”, andrà in scena “The Barnard Loop”. Si tratta di uno spettacolo di clown e magie nouvelle senza parole prodotto da DispensaBarzotti in collaborazione con Teatro Necessario.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate "Quanto basta" arriva al teatro Paolo Grassi: un delicato ritratto di amore e memoriaCISTERNINO - Giovedì 9 aprile, il teatro Paolo Grassi di Cisternino ospiterà una delle produzioni più attese della Stagione Teatrale 2026: "Quanto... Sul palco del teatro di Montecarotto “Via dei Matti 43”, per la stagione di prosa 'L’ora del Teatro'.MONTECAROTTO - Sabato 11 aprile alle ore 21, il teatro comunale di Montecarotto ospita “Via dei Matti 43”, monologo teatrale scritto e interpretato... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: The Barnard Loop; Puglia Culture: la programmazione della settimana dal 14 al 19 aprile nei Comuni del circuito tra prosa, musica e danza. ’The Barnard Loop’. Tra sogno e realtàSpettacolo finalista In-Box 2024, arriva al Teatro Masini di Faenza, domani alle ore 21 nell’ambito della rassegna Teatri d’Inverno – sguardi sulla drammaturgia contemporanea, ’The Barnard Loop’, uno ... ilrestodelcarlino.it Testori e Sozofili, ecco ’The Barnard Loop’Domani sera alle 20,30 la compagnia Dispensa Barzotti, con base a Marsiglia ma fondata dagli italiani Alessandra Verzella e Rocco Manfredi, porterà in scena al Testori ‘The Barnard Loop’, finalista ... ilrestodelcarlino.it The Barnard Loop, con la regia di Alessandra Ventrella, è un viaggio poetico e visionario tra clown contemporaneo e magie nouvelle, capace di parlare a tutti attraverso immagini, ritmo e immaginazione. Un uomo, una stanza, una notte d’insonnia. E poi… qu facebook