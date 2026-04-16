Tg Green 16 aprile – In 3 mesi già spesi tutti i soldi previsti per le emergenze 2026

Nel primo trimestre dell’anno sono stati spesi più fondi per le emergenze rispetto a quanto programmato per tutto il 2026. I finanziamenti destinati alla lotta contro lo smog e alle Comunità energetiche per l’autoconsumo collettivo hanno registrato miglioramenti significativi. I dati indicano che le risorse messe a disposizione sono state utilizzate in anticipo rispetto alle previsioni. La situazione evidenzia un andamento rapido delle spese pubbliche in questi settori.

I soldi spesi per le emergenze nei soli primi tre mesi dell’anno superano quelli pensati per tutto il 2026, il miglioramento della lotta contro lo smog, i buoni risultati delle Comunità energetiche nell’autoconsumo collettivo. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Centrosinistra, Conte: “Primarie? Costruiamo programma condiviso, non partiamo da zero”. E Schlein annuisce New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tg Green 16 aprile – In 3 mesi già spesi tutti i soldi previsti per le emergenze 2026 Notizie correlate Tg Green 9 aprile – Sigarette e plastica in spiaggia, Legambiente racconta l'emergenzaMozziconi di sigarette e pezzi di plastica sono i rifiuti più diffusi sulle spiagge italiane in base all’analisi di Legambiente, un innovativo... Tg Green 12 marzo – Al 2050 fino a 16 GW di energia nucleare per l’ItaliaIn uno scenario ipotizzato dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin il nucleare per l’Italia potrebbe portare... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Meteo.it: Meteo del 16 aprile, 08:30 Video; Tg Green 9 aprile - Sigarette e plastica in spiaggia, Legambiente racconta l'emergenza; Parlamento Magazine - TG Magazine - in diretta su Rai 3 16/04/2026 alle 01:05; Medio Oriente, Trump fiducioso su tregua ma Iran frena. Proseguono contatti Libano-Israele. Tg Green 16 aprile - In 3 mesi già spesi tutti i soldi previsti per le emergenze 2026(Lapresse) I soldi spesi per le emergenze nei soli primi tre mesi dell’anno superano quelli pensati per tutto il 2026, il miglioramento della lotta contro lo smog, i buoni risultati delle Comunità ... stream24.ilsole24ore.com Da storico crematorio a polo culturale: Silent Green trasforma Wedding in un polo di arte, musica e sperimentazione creativa. Nel quartiere berlinese di Wedding, un luogo un tempo legato al silenzio e al commiato è oggi un vivace centro culturale: il Silent Gre - facebook.com facebook Il team di SIMA, società di Savionet, a Ecomed, il green expo del Mediterraneo. Dal 22 al 24 aprile 2026. Siciliafiera | Stand 240-241 - Padiglione C1 x.com