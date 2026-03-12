Tg Green 12 marzo – Al 2050 fino a 16 GW di energia nucleare per l’Italia

Il Tg Green del 12 marzo riporta che entro il 2050 l’Italia potrebbe arrivare a utilizzare fino a 16 gigawatt di energia nucleare. Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha presentato uno scenario ipotetico in cui questa fonte di energia avrebbe un ruolo rilevante nel mix energetico nazionale. La notizia riguarda le proposte e le stime formulate senza indicare decisioni ufficiali o approvazioni concrete.

In uno scenario ipotizzato dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin il nucleare per l'Italia potrebbe portare fino a 16 Gigawatt di energia entro il 2050, la nascita di nuovi impianti di rinnovabili viaggia al rallentatore per colpa della burocrazia, e l'Enea che lancia la nuova versione del software 'CIPCast 5.0' per la gestione di emergenze naturali e climatiche. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana.