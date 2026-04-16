Il 23 aprile alle 20.30, uno spazio eventi a Spilamberto ospiterà una serata pubblica dedicata alle Disposizioni Anticipate di Trattamento, comunemente chiamate testamento biologico. L’evento si propone di affrontare il tema attraverso un approfondimento che coinvolge anche momenti teatrali, con l’obiettivo di informare il pubblico sulle modalità di espressione delle proprie volontà riguardo alle cure mediche future. L’iniziativa mira a promuovere una maggiore consapevolezza su questo tema.

Il prossimo giovedì 23 aprile, alle ore 20.30, lo Spazio Eventi Famigli di Spilamberto ospiterà una serata pubblica dedicata al tema delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), meglio conosciute come testamento biologico. L’iniziativa, promossa dal Comune e dall’associazione MGform — realtà attiva nel territorio per la ricerca, la formazione e la divulgazione medica — mira a fornire chiarezza su uno strumento normativo introdotto dalla legge 219 del 2017, che permette a chiunque di stabilire in anticipo quali cure accettare o rifiutare qualora non fosse più in grado di comunicare la propria volontà. Tra medicina territoriale e approfondimento clinico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Testamento biologico: scienza e teatro per decidere il proprio futuro

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