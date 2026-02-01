Il testamento biologico compie otto anni | una conquista civile

Il testamento biologico compie otto anni in Italia. Dal 31 gennaio 2018, le persone possono indicare le proprie volontà sul fine vita tramite le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Sono passati otto anni da quando questa legge ha riconosciuto il diritto di scegliere come e quando interrompere le cure, dando maggiore dignità a chi si trova in situazioni di malattia grave o terminale. La possibilità di firmare il testamento biologico ha cambiato il modo di affrontare le decisioni mediche, rendendo più semplice rispettare la volontà di ognuno.

Dal 31 gennaio 2018 l’Italia riconosce il valore della dignità umana nelle scelte di fine vita attraverso le DAT La. La storia della medicina italiana ha vissuto una svolta fondamentale il 31 gennaio 2018 quando è entrata ufficialmente in vigore la legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento. Questo traguardo legislativo rappresenta il punto di arrivo di un percorso etico complesso che ha finalmente allineato i progressi tecnologici della scienza con i diritti inalienabili dell’individuo. Grazie a questa norma il paziente non è più un soggetto passivo delle terapie ma diventa il protagonista consapevole del proprio percorso di cura anche per il futuro. 🔗 Leggi su Novella2000.it

