A Milano c' è un posto dove informarsi sul testamento biologico

A Milano, un nuovo punto informativo aiuta i cittadini a capire come compilare e depositare il testamento biologico. Si tratta di uno spazio aperto dove le persone possono ricevere spiegazioni semplici e concrete sulle “disposizioni anticipate di trattamento”, comunemente chiamate Dat. L’obiettivo è rendere più facile per tutti conoscere i propri diritti e le procedure da seguire.

Offrire ai cittadini informazioni chiare sulla compilazione e il deposito del modulo riguardante le “disposizioni anticipate di trattamento” (Dat), più note come testamento biologico. Con questo scopo è attivo, da qualche mese, uno sportello informativo gratuito in vicolo Calusca 10, zona Ticinese (si accede da corso di Porta Ticinese 106). Lo sportello è aperto ogni primo e terzo mercoledì del mese dalle 18.30 alle 20.30, su appuntamento (scrivendo a [email protected]). Nasce dall'accordo di coprogettazione della casa di quartiere situata in vicolo Calusca, siglato dall'Associazione Luca Coscioni (cellula di Milano) con il Municipio 1 e lo Spazio Ireos.🔗 Leggi su Milanotoday.it

