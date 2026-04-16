Testamento biologico a Spilamberto una serata per saperne di più

Da modenatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Spilamberto organizza una serata dedicata al testamento biologico, prevista per giovedì 23 aprile alle 20. L’evento è stato promosso in collaborazione con MGform, un’associazione di medici di medicina generale impegnata in attività di ricerca, divulgazione e formazione sul territorio. La serata mira a fornire informazioni e chiarimenti sul tema, coinvolgendo esperti e partecipanti interessati a conoscere meglio questa materia.

Il Comune di Spilamberto e MGform – associazione di medici di medicina generale attiva sul territorio nell’ambito della ricerca, della divulgazione e della formazione – organizzano giovedì 23 aprile, alle 20.30, allo Spazio Eventi Famigli una serata pubblica dedicata alle Dat – Disposizioni.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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