Testamento biologico a Spilamberto una serata per saperne di più

Il Comune di Spilamberto organizza una serata dedicata al testamento biologico, prevista per giovedì 23 aprile alle 20. L’evento è stato promosso in collaborazione con MGform, un’associazione di medici di medicina generale impegnata in attività di ricerca, divulgazione e formazione sul territorio. La serata mira a fornire informazioni e chiarimenti sul tema, coinvolgendo esperti e partecipanti interessati a conoscere meglio questa materia.

Il Comune di Spilamberto e MGform – associazione di medici di medicina generale attiva sul territorio nell’ambito della ricerca, della divulgazione e della formazione – organizzano giovedì 23 aprile, alle 20.30, allo Spazio Eventi Famigli una serata pubblica dedicata alle Dat – Disposizioni.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Testamento biologico e Sportello Dat, un incontro per saperne di piùIl testamento biologico, o Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), è uno strumento che consente a ogni persona maggiorenne di esprimere in... Il testamento biologico compie otto anni: una conquista civileDal 31 gennaio 2018 l’Italia riconosce il valore della dignità umana nelle scelte di fine vita attraverso le DAT La… La storia della medicina...