Testamento biologico e Sportello Dat un incontro per saperne di più

Si è tenuto oggi un incontro dedicato al testamento biologico e allo Sportello Dat, due strumenti che permettono alle persone di decidere in anticipo sulle loro cure. Molti cittadini si sono presentati per capire come funzionano e come si possono usare. L’obiettivo è chiarire i dubbi e fornire informazioni pratiche su un tema che, spesso, spaventa o genera incertezza. Durante l’evento, alcuni esperti hanno spiegato passo passo cosa si può fare e quali sono i diritti di ciascuno. La partecipazione è stata numerosa e l’interesse molto alto.

Il testamento biologico, o Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), è uno strumento che consente a ogni persona maggiorenne di esprimere in anticipo le proprie volontà in materia di cure e trattamenti sanitari, nel caso in cui non sia più in grado di comunicarle. Un atto di consapevolezza e.

