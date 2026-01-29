Tesla chiude temporaneamente la produzione delle Model S e X. La casa di Elon Musk si concentra ora sulla robotica e sull’intelligenza artificiale, lasciando in stand-by i due modelli storici. La mossa sorprende gli appassionati e gli esperti del settore, mentre Tesla spinge forte sulla nuova strategia di sviluppo tecnologico.

Tesla accelera la svolta verso l’ intelligenza artificiale e la robotica e prepara l’uscita di scena di due dei suoi modelli storici. Durante la call con gli investitori di mercoledì, Elon Musk ha annunciato che l’azienda interromperà la produzione della berlina Model S e del SUV Model X, spiegando che la produzione verrà progressivamente chiusa già dal prossimo trimestre. Lo stabilimento di Fremont, in California, oggi dedicato a S e X, verrà riconvertito per la produzione di Optimus, il robot umanoide su cui Musk punta il futuro del gruppo. Musk punta alla vendita di Optimus dal 2027. La decisione arriva mentre Tesla registra un rallentamento del business auto: nel 2025 i ricavi automobilistici sono scesi dell’ 11 per cento su base annua e le consegne del quarto trimestre hanno segnato un calo del 16 per cento, con l’Europa particolarmente in difficoltà. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Tesla interrompe la produzione delle Model S e X e punta sulla robotica

